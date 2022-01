Présidentielle 2022 : quels sujets ont été les plus commentés sur les réseaux sociaux la semaine dernière ?

INTERNET - Quels sujets liés à la présidentielle 2022 ont fait l'actualité et ont été les plus commentés sur les réseaux sociaux à trois mois du premier tour ? Réponses dans le dernier baromètre Visibrain pour LCI.

Chaque semaine jusqu'à l'élection présidentielle, l’outil de veille des médias sociaux Visibrain réalise pour LCI un baromètre des sujets les plus commentés sur les réseaux sociaux. Du 28 décembre au 4 janvier, semaine marquée par l'annonce de nouvelles mesures pour lutter contre l'épidémie de Covid-19, l'arrivée du pass vaccinal à l'Assemblée nationale ou encore la polémique sur le drapeau européen installé sous l'Arc de Triomphe, quels sujets ont été les plus commentés sur les réseaux sociaux ?

Volume de publications

Malgré les fêtes et une relative trêve dans la campagne, 2,9 millions de posts ont été publiés en lien avec la présidentielle 2022, 11% de plus que la semaine précédente. Un pic à 35.000 posts a été atteint le 31 décembre au soir, quelques heures après que le président de la République et les candidats ont publié et adressé leurs vœux aux Françaises et Français. Un autre sommet a pu être observé le dimanche 2 janvier au soir, veille de la rentrée scolaire, qui a vu l'instauration de nouveaux protocoles à l'école.

Mots-clés les plus relayés

Les trois mots-clés les plus commentés cette semaine ont été : pass vaccinal, drapeau européen et Agnès Buzyn. Pourquoi ? Alors que le projet de loi transformant le pass sanitaire en pass vaccinal est arrivé à l'Assemblée nationale, il a été le sujet le plus commenté, générant environ 353.000 posts, soit 12% des contenus en lien avec la présidentielle. 176.600 publications ont concerné l'installation du drapeau européen sous l'Arc de Triomphe pour célébrer le début de la présidence française du Conseil de l'Union européenne. Enfin, l'attribution de la Légion d'honneur à l'ancienne ministre de la Santé Agnès Buzyn le 1er janvier a suscité 88.200 posts.

Thèmes de campagne les plus commentés

Thèmes de campagne les plus commentés sur les réseaux sociaux du 28 décembre 2021 au 4 janvier 2022 − Visibrain pour LCI

Quels thèmes de campagne intéressent les Français ? Retour à l'école en pleine explosion des contaminations oblige, avec 39.799 posts, l’éducation s’impose comme le thème de campagne le plus discuté sur les réseaux sociaux cette semaine. Le volume de posts sur le sujet est deux fois plus important que la semaine dernière. Arrivent ensuite la santé (34.289 posts, +2 places), la sécurité (21.081 posts, -1 place) et l’écologie (19.151 posts, +2 places). L'immigration dégringole de 5 places, à 15.348 posts.

Le hashtag qui monte

Parmi les partisans d'Eric Zemmour, un nouveau hashtag de soutien a fait son apparition : #ZOZZ. Il a été utilisé 33.122 fois la semaine dernière. Il s'agit d'une illusion visuelle remplaçant les "2" de 2022 par le "Z" de Zemmour.

