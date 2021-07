Qui sont les quatre candidats à la primaire écologiste ?

LISTE DÉFINITIVE - Yannick Jadot, Sandrine Rousseau, Delphine Batho et Eric Piolle sont les quatre candidats à avoir validé leur inscription à la primaire écologiste qui aura lieu en septembre prochain.

Les participants sont connus. Dans la nuit de dimanche à lundi, quatre personnalités ont validé leurs parrainages pour concourir à la primaire écologiste. Il s'agit de l'eurodéputé Yannick Jadot, de l'ancienne secrétaire nationale adjointe d'EELV Sandrine Rousseau, de la députée et ancienne ministre de l'Écologie Delphine Batho, et du maire de Grenoble Eric Piolle. Le scrutin aura lieu en septembre prochain, et désignera celui ou celle qui représentera l'écologie à la présidentielle 2022. Les cinq organisations du pôle écologiste (EELV, Génération.s, Mouvement des progressistes, Génération écologie et l'Alliance écologiste indépendante) avaient mandaté 219 parrains et marraines qui ont pu voter pour sept candidatures déclarées. Les candidats devaient recueillir 28 soutiens pour valider leur inscription. C'est parce qu'il n'a pas réussi à atteindre ce seuil que le candidat centriste Jean-Marc Governatori ne figure pas dans la liste finale. Mercredi dernier, il avait dénoncé avoir été spolié de ses parrainages par l'exclusion du Cap 21 de Corinne Lepage pour des divergences sur certains engagements à tenir. Réunis ce lundi lors d'une conférence de presse à Paris, les quatre candidats ont appelé les Français à participer massivement à leur primaire. La primaire aura pour mission de dire que "non, la gauche écologiste n'est pas morte" et "tout ne se joue pas dans l'isoloir en avril 2022 entre Macron et Le Pen", a plaidé Sandrine Rousseau. Tous défendront des visions différentes de l'écologie.

Que défendent les quatre candidats ?

Delphine Batho milite pour la décroissance, "en rupture avec le libéralisme et le marxisme, qui refusent de s'inscrire dans les limites finies de la planète". Elle ne souhaite pas discuter avec les socialistes et les insoumis, et prône l'autonomie des écologistes à la présidentielle de 2022. Yannick Jadot est le plus médiatique, celui que les sondages donnent favori. À l'inverse de certains militants, il estime que la transition écologique passe par l'action d'entrepreneurs convaincus. Estimant que son mouvement doit se saisir de thèmes comme celui de la sécurité, il s'était rendu à une manifestation de soutien aux policiers en mai dernier devant l'Assemblée nationale. Il a été à l'origine d'une réunion regroupant tous les leaders de la gauche en vue de trouver un terrain d'entente vers une candidature commune en 2022.

Eric Piolle veut faire de ses succès à Grenoble avec une coalition de toutes les gauches un exemple à reproduire au niveau national. Il estime qu'il faut rassembler "de Matthieu Orphelin (ex-LREM) à tout ou partie de La France insoumise". Sur le fond, il plaide pour une écologie qui "transforme les enjeux climatiques en emplois" et insiste sur le social, partant cet été sur les routes pour rencontrer "ces Français qui ne partent pas en vacances". Quant à Sandrine Rousseau, elle prône une écologie "nécessairement radicale, sociale et écoféministe", veut incarner "les mouvements sociaux et sociétaux" et met en avant sa compétence d'économiste et enseignante. Elle s'est affichée en discussion avec plusieurs autres responsables de gauche tels Jean-Luc Mélenchon et le fondateur de Génération.s Benoît Hamon, estimant qu'il fallait une union large pour l'emporter en 2022.

La rédaction de LCI, avec AFP Twitter

