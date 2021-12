Second tour du Congrès LR : un front anti-Ciotti s'organise

Tous contre Eric Ciotti. Très peu de temps après les résultats du premier tour du congrès LR, tous les concurrents éliminés ont appelé à voter pour la présidente de la région Ile-de-France au second. Xavier Bertrand, Philippe Juvin puis Michel Barnier ont en effet appelé les adhérents LR qui avaient voté pour eux au premier tour à reporter leurs voix sur Valérie Pécresse au second, alors même que le député des Alpes-Maritimes est arrivé en tête lors de cette première manche.

"Je pense que c'est son projet, sa personnalité qui peuvent nous permettre de l'emporter à l'élection présidentielle", a déclaré Xavier Bertrand avant de rejoindre Valérie Pécresse à son QG. Le président des Hauts-de-France, qui souhaite désormais "faire campagne pour le second tour, pour Valérie Pécresse", pense qu'elle est la mieux placée pour mener sa famille politique à la victoire, "tourner la page de ce quinquennat Macron" et faire "baisser les extrêmes".

Philippe Juvin et Michel Barnier se sont moins étendus sur leur choix. "Il s'agit de l'élection présidentielle, d'élire le nouveau président de la République et pour cette élection et pour la gagner, je pense que Valérie Pécresse est la mieux préparée. Voilà pourquoi je lui apporte son soutien", a déclaré l'ancien négociateur du Brexit. Ils ont été rejoints par des parlementaires et d'autres poids lourds du parti comme le patron des députés LR Damien Abad ou le trésorier national du parti Daniel Fasquelle.