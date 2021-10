Selon Sarkozy, Zemmour est "le symptôme de quelque chose, pas la cause"

Le polémiste devance en effet les candidats de la famille politique de Nicolas Sarkozy : Xavier Bertrand grimpe à 14% d'intentions de vote, tandis que Valérie Pécresse en cumule 12% et Michel Barnier 11%. Au sujet de cette percée, Nicolas Sarkozy a estimé qu'Éric Zemmour "est le symptôme de quelque chose, il n'en est pas la cause".

"Bien souvent, on regarde les conséquences et pas les causes", a-t-il pointé, estimant que la popularité d'Eric Zemmour a profité d'une "absence de débats", permettant "que prospère une parole qui est, assez souvent, excessive". "Tous ceux qui participent au débat public doivent parler plus directement au cœur des Français pour qu'il y ait de vrais débats", a-t-il préconisé.

"Pour le moment, il faut laisser le débat se dérouler et espérer qu’il prenne plus d’ampleur et de fond, a-t-il ajouté. Les sondages, c’est les sondages, ce qu’il faut, c’est dire ce qu’on pense le plus fort possible."