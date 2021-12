Présidentielle : si Christiane Taubira est candidate, Anne Hidalgo ne se retirera pas

La possible candidature de Christiane Taubira aura-t-elle l'effet inverse de celui escompté ? Alors que l'ancienne ministre doit dire mi-janvier si elle sera candidate, Anne Hidalgo a prévenu ce jeudi sur BFMTV qu'elle ne se retirerait pas si elle choisissait d'y aller. A la question de savoir si elle se retirerait si l'ancienne garde des Sceaux se lançait, la socialiste a répondu : "Absolument non, c’est une candidature supplémentaire. En ce qui me concerne je propose une primaire de la gauche." "La population la veut, c’est la meilleure façon de choisir", a argumenté la maire de Paris, créditée entre 3 et 7% d'intentions de vote dans les sondages.

"Quand la gauche n’est pas rassemblée elle ne peut pas gouverner", a poursuivi Anne Hidalgo, à qui il n'a "pas échappé" que sa proposition avait rencontré peu de succès parmi ses adversaires de gauche, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot et Fabien Roussel l'ayant rejetée. Mais "je suis cheffe d’une majorité, d’un exécutif, où je vois que quand la gauche est rassemblée – ce n’est pas facile – (…) ça avance", a ajouté la maire de Paris, alliée aux écologistes et aux communistes dans sa ville.

Selon elle il faut que la gauche se rassemble et s'unisse pour peser dans le débat et imposer ses sujets. Elle regrette que "tout le débat politique s‘organise autour de deux candidats de droite et deux candidats d’extrême droite avec les thématiques qui sont les leurs" et "que des questions comme le salaire des Françaises et des Français, le travail, l’école, la place de l’hôpital, l’écologie ne sont pas traités".