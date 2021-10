Présidentielle 2022 : si Eric Zemmour se déclare candidat, ce sera d'ici à la mi-novembre

Ira, n’ira pas ? À six mois de la présidentielle, Eric Zemmour devrait accélérer son calendrier ces prochaines semaines. Et, si candidature il y a, celle-ci devrait être officialisée au plus tard mi-novembre. Selon nos informations, l'entourage du polémiste identitaire craint que celui-ci "ne tourne en rond" à force de souffler le chaud et le froid sur sa candidature.

"Ce serait ridicule d’attendre après le 15 novembre. La fenêtre de tir, c’est à ce moment-là. On peut encore tenir 4/5 semaines comme ça, pas plus", précise son entourage à LCI. Avant d'ajouter : "La sursaturation médiatique, il y a un moment où cela n’a plus d’intérêt." Un lieutenant de l'auteur de "La France n'a pas dit son dernier mot", qui s'étonne encore de la rapidité de la dynamique, veut croire que le temps est désormais à la structuration et qu'il ne faudrait pas, s'il venait à se déclarer, se retrouver pris de court.