Présidentielle 2022 : Valérie Pécresse en "dame de faire", un petit air de campagne Fillon 2017

Difficile d'échapper, en effet, à ce mot d'ordre dont se prévaut désormais la candidate à la candidature de la droite pour l'élection présidentielle. Un mot, ou plutôt un verbe. "Comment on fait ? On fait comme ça... Moi, je suis une femme qui fait, c'est ma marque de fabrique", a-t-elle expliqué à son auditoire. "Moi, je suis une dame de faire, F-A-I-R-E", a-t-elle épelé. "Mon image de marque, c'est 'je fais ce que je dis, je dis ce que je fais' et j'explique comment je vais le faire."

Ce slogan voulant incarner - on s'en doute - celui d'une femme d'action en rappelle un autre, comme l'a relevé notre journaliste du service politique TF1/LCI, Julien Arnaud. Fin 2015, un certain François Fillon, lui aussi candidat à la candidature, avait publié chez Albin Michel un ouvrage dont le titre était précisément Faire. Celui qui allait remporter un an plus tard la primaire de la droite y racontait son parcours politique et brossait les grandes lignes de son projet présidentiel.