Présidentielle 2022 : Valérie Pécresse veut "donner aux Français plus de sécurité et de dignité"

"Je veux donner aux Français plus de sécurité et de dignité", a déclaré l'unique femme candidate à l'investiture présidentielle, qui s'opposera à Michel Barnier, Xavier Bertrand, Éric Ciotti et Philippe Juvin à la primaire de droite. "Face aux violences, la peur doit changer de camp, je veux l'impunité zéro", a-t-elle lancé, promettant une "loi constitutionnelle sur la sécurité intérieure et sur le terrorisme islamiste".

La candidate promet aussi que cette loi sera accompagnée d'un plan d'urgence pour la justice doté de 16.000 postes, "pour juger vite et efficacement". Dans le cas de dossiers portant sur les violences intrafamiliales, "on instruira en 72 heures, on jugera en 15 jours", a-t-elle assuré. Si elle était élue présidente de la République, la candidate a promis de "remettre de l'ordre à nos frontières, en stoppant l'immigration incontrôlée, dans la rue et dans l'école".