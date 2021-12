Visite d'Eric Zemmour à des militaires : la mise au point du ministère des Armées

"Il a fait une visite ce matin vers 10h00 qui s'est poursuivie jusqu'en début d'après-midi", au camp des forces françaises en Côte d'Ivoire, a dit à l'AFP une source diplomatique. "C’est une visite au même titre que tous les candidats à la présidentielle, qui ont le droit de visiter une unité de l’armée de terre. Il s’avère qu’il a choisi les forces françaises en Côte d'Ivoire", a précisé une source au ministère français des Armées.

Problème, selon le ministère : le candidat a posté sur son compte Twitter plusieurs photos de cette visite aux militaires. Une publicité qui a agacé le porte-parole Hervé Grandjean. "Les règles sont les mêmes pour toutes et tous : discrétion et sobriété", a-t-il tweeté, en rappelant que récemment plusieurs candidats avaient visité des emprises militaires.

Contactée par LCI, une source gouvernementale a ajouté : "Pour la Présidentielle, tout candidat déclaré peut visiter les armées. C’est juste que l’armée, c’est particulier. Et quand il n’y a plus de neutralité des armées, ça pose un problème démocratique… on veut que ce soit totalement étanche. (...)Il y a une différence entre une photo discrète où on ne voit pas grand-chose … et des séries de tweet où on le voit avec du matériel et entrain d’haranguer les hommes. Dans l’esprit, le code de bonne conduite n’a pas été respecté."