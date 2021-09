Présidentielle 2022 : Zemmour "n'a pas peur" d'être candidat

Eric Zemmour veut aller piano. L'éditorialiste était de passage par le plateau de "On Est en Direct", samedi soir, pour continuer sa campagne de promo de son nouveau bouquin. Mais évidemment pour parler aussi de sa possible candidature à la présidentielle 2022. "Je n'ai pas peur (d'être candidat). Simplement je veux choisir mon moment", a déclaré samedi soir sur France 2 le polémiste, qui multiplie les signaux d'une candidature et va prochainement "échanger avec les Français" dans le cadre de la tournée qui accompagne la sortie de "La France n'a pas dit son dernier mot". "Pour l'instant, je ne suis pas candidat, (...) quand je déciderai d'être candidat je viendrai et je dirai 'je suis candidat'", a-t-il ajouté. "Je réfléchis".