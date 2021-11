Xavier Bertrand a-t-il augmenté de deux tiers le budget de la culture dans les Hauts-de-France ?

Cinq ans plus tard, le pari de Xavier Bertrand est tenu : le budget primitif, voté en décembre 2020, fait état de 115,6 millions pour 2021 : 90,1 millions d’euros en fonctionnement et 25,5 millions d’euros en investissement, nous précise la région. Un budget qui était même monté à 119 millions en 2019 et 2020. Mais cela signifie-t-il pour autant que le président des Hauts-de-France dit vrai lorsqu’il explique avoir augmenté le budget alloué à la culture "de deux tiers" ?

Si le budget réel dépensé à la fin de l'année n'est pas toujours aligné sur le budget primitif voté l'année précédente, partons toutefois des éléments dont l'on dispose aujourd’hui, et donc du budget encore prévisionnel. Entre 2015 et 2021, le budget de la culture dans les Hauts-de-France a bien augmenté mais seulement de 51%. Un peu plus de la moitié donc, et non pas les 66% ou les deux tiers revendiqués par le président de région vendredi 5 novembre.