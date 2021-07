Pécresse, Wauquiez, Retailleau et Morin appellent à une primaire ouverte de la droite et du centre

"Toutes les candidatures sont légitimes et nous ne connaissons en démocratie qu'un seul moyen pour les départager loyalement : le vote." Voilà ce qu'écrivent dans une tribune publiée par Le Figaro ce lundi soir, à la veille d'un bureau politique des Républicains consacré au mode de désignation de leur candidat pour 2022, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes Laurent Wauquiez, la présidente de la région Ile-de-France Valérie Pécresse, le président ex-UDI de la région Normandie Hervé Morin, et le patron des sénateurs LR Bruno Retailleau.

Pour ne pas voir les candidatures se multiplier, les auteurs plaident également pour une primaire ouverte à droite et au centre, à l'instar de Jean Leonetti, chargé par le parti de travailler au système de départage. "Le premier risque serait d'encourager la compétition sauvage et les aventures solitaires en faisant du premier tour de l'élection présidentielle le seul moyen de départager les candidatures de notre famille. Nous préférons ne pas imaginer cette hypothèse qui nous empêcherait d'accéder au second tour ! (...) Nous rassembler derrière un seul et unique candidat est une condition sine qua non pour ouvrir la voie de la victoire."

"Il faut donc s'en remettre au système le plus clair, le plus démocratique : le vote. Un vote populaire, le plus large possible, ouvert à tous les sympathisants de la droite et du centre. Un vote qui donnera force et légitimité au vainqueur et à l'équipe de France qui devra se rassembler autour de lui", estiment-ils.