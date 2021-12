En réponse à Zemmour, Macron appelle à ne pas "manipuler" et "revoir" l'Histoire

"Vichy nous renvoie à une histoire. Cette histoire, nous l'avons vécue, elle est écrite par les historiennes et historiens, et nous gagnons à l'apprendre, à la respecter", a-t-il lancé. "Gardons-nous de la manipuler, de l'agiter, de la revoir", a-t-il poursuivi, tout en appelant à rendre hommage aux "80 parlementaires qui se sont opposés à ce qu'était l'esprit de défaite et ont dit non" en refusant de voter les pleins pouvoir au maréchal Pétain en juin 1940.

Cette mise en garde répond de façon implicite aux récentes positions d'Eric Zemmour, qui affirmait dans Le Grand Rendez-Vous d'Europe 1, CNews et Les Echos le 26 septembre dernier que "si on est gaulliste, on ne considère pas que c'est la France qui a arrêté ces Juifs" lors de la rafle du Vel-d'Hiv, les 16 et 17 juillet 1942. Il a déclaré également que les lois antisémites prises par le régime de Vichy n'avaient pas "d'objectif exterminatoire".