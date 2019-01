Prestations sociales : la France est-elle particulièrement généreuse ?

Indemnités chômage, allocations familiales, retraites… Faute de salaires ou de revenus très élevés, de nombreux Français, notamment les plus modestes ou ceux rencontrant des difficultés, bénéficient de prestations sociales. Une spécificité certes pas seulement made in France - elle existe évidemment dans d’autres pays - mais qui a une importance capitale dans la société française, qui permet de réduire de moitié les inégalités entre les 10% les plus riches et les 10% les plus pauvres dans certaines régions de France (étude Insee de 2017).