Prévention de l'alcoolisme : la campagne "Dry January" à la française écartée par le lobby viticole ?

Une victoire pour l'Anev , l'association "des élus de la vigne et du vin" dont le coprésident est le député LaREM Philippe Huppé, qui appelait le gouvernement à renoncer à une telle initiative et à ne pas laisser les Français "passer le mois de janvier à sec" (sic).

"Les lobbies ont poussé le président de la République puisque nous avons appris qu'une mesure de santé publique préparée depuis six mois par le ministère de la Santé et Santé Publique France était annulée la veille de sa sortie", a également déclaré, sur LCI, Michel Reynaud, le président du Fonds Actions Addictions.

Les professionnels de santé qui soutenaient l'opération y voient la patte du lobby alcoolier, et plus spécifiquement viticole. "Ce groupe de pression se prévaut de sa proximité avec la Présidence pour faire échouer une action de prévention en santé publique", a déploré la Fédération française d'addictologie dans un courrier adressé à Emmanuel Macron. Plusieurs associations ont appelé le gouvernement, dans un communiqué , "à ne pas céder à la pression des lobbies", rappelant que 14 campagnes du même type sont menées à l'étranger, dont le fameux "Dry January" au Royaume-Uni ou encore la "Tournée minérale" en Belgique. "Il y a eu des arbitrages sur un coin de table qui interrogent, alors que des budgets étaient fléchés et des gens au travail", a assuré à l'AFP Nathalie Latour, déléguée générale de la Fédération addiction.

Invité du "Grand Jury" le week-end dernier, le ministre de l'Agriculture Didier Guillaume s'était dit "très opposé" à l'idée du mois de janvier sans vin, préférant "la modération toute l'année". Dans la même veine, le député LaREM de Gironde Benoît Simian, membre du groupe d'étude sur la vigne, le vin et l’œnologie et avocat revendiqué de la filière, a estimé sur LCI que le "Dry January" était une "fausse bonne idée". "Janvier, c'est quand même le mois des cérémonies de voeux, des moments de convivialité et de partage", a-t-il argumenté. "On l'a déjà vu avec les 80 km/h... Tout cela ne va pas dans le bon sens, il faut faire confiance à nos territoires et à nos filières."

Il reste toutefois une initiative, non institutionnelle mais "citoyenne", organisée pour ce mois de "janvier sans alcool". Baptisée "Janvier sobre", elle invite les Français à expérimenter un mois de janvier 2020 sans alcool. Elle se prévaut d'un message de soutien adressé par François Xavier Lauch, le chef de cabinet d'Emmanuel Macron : "La présidence de la République forme des voeux pour la réussite du Janvier sobre", saluait ce dernier, "un projet de sensibilisation au fléau que représente l'alcool en matière de santé publique".