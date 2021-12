Primaire de la gauche : les militants socialistes font bloc derrière Anne Hidalgo

Selon eux, remédier au morcellement de la gauche est nécessaire face à la montée en puissance de la droite et de l'extrême droite. "A l’heure actuelle aucun candidat de gauche ne se démarque et n’arrive à prendre l’ascendant sur les idées imposées par la droite et l'extrême droite qui prédominent le débat public, notamment la sécurité et l’immigration", constate Guillaume Girault, référant Génération Hidalgo pour la Côte d’or, qui aimerait voir s'imposer dans le débat public "les questions de santé, d'éducation, de pouvoir d'achat, d'écologie". "Je pense que si la résistance au fascisme, qui déroule son programme, ne déclenche pas des discussions pour l'union de la gauche, aucun des candidats ne méritera nos voix", ajoute Axel Berriaux, coordinateur régional des Jeunes socialistes en PACA.

Pour Prince Maboussou, membre des jeunes socialistes du Loiret et conseiller municipal, "Anne Hidalgo a pris conscience de la position ultra conservatrice des militants LR. Ce n'est pas la voix de l'alternative que l'on souhaite à Emmanuel Macron. Nous souhaitons un candidat issu de la gauche". "La droite et l'extrême droite sont toutes les deux représentées par des candidats en position d'accéder au second tour. L'investiture de Valérie Pécresse est l'exemple qu'une candidature unique permettrait de mettre toutes les chances de notre côté pour rassembler les électeurs", abonde Dimitri Biche, premier secrétaire fédéral du PS du Var.