Primaire de la gauche proposée par Anne Hidalgo : vers un "non" des Insoumis

Parlementaires et cadres du parti se sont empressés de partager sur Twitter une capture d'un article de presse faisant référence à l'interview d'Anne Hidalgo ce mercredi matin sur France 2, dans laquelle elle estime qu'une union de la gauche serait "perçue comme artificielle" et "ne fonctionnerait pas", se moquant de ce changement d'avis soudain.

"Le matin Hidalgo est contre l''union artificielle'. Le soir, elle veut une primaire. Mais maintient sa candidature si celle-ci n'a pas lieu. Zig et zag. Et toujours pas de programme. A 4 mois du scrutin. Ce n'est pas ainsi qu'on construit une alternative crédible et populaire", a ajouté en commentaire le député Bastien Lachaud. "On s'y perd", a jugé le parlementaire et porte-parole LFI, Alexis Corbière. "La cohérence, c'est pas trop son truc", a estimé la cheffe des députés insoumis, Mathilde Panot.