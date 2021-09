Primaire écologiste : Delphine Batho, du PS à la décroissance

Des cinq candidats à la primaire écologiste, Delphine Batho est la seule à pouvoir se targuer d'avoir participé à un gouvernement. Issue du Parti socialiste, l'actuelle présidente de Génération Écologie a en effet officié, sous François Hollande, à la Justice puis à la tête d'un vaste ministère de l'Écologie.

Elle avait annoncé en juillet dernier son intention de se porter candidate à la présidentielle avec la volonté "d'apporter aux écologistes la crédibilité nécessaire pour être perçus comme en capacité de diriger la France". Son credo : "ne pas être prisonnière des anciens clivages partisans", et défendre "une écologie libre et indépendante, qui s'adresse à tous, et qui donc n'est pas à la remorque de la droite, de la gauche et du centre", avait-elle alors plaidé sur LCI.