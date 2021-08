Primaire écologiste : Eric Piolle propose un "ISF climatique" et 1,5 million d'emplois verts

À deux jours de sa prise de parole à l'université d'été EELV, qui lancera la campagne pour la primaire prévue fin septembre, il dévoile son programme. Dans les éditions du groupe Ebra parues ce mardi, le maire écologiste de Grenoble Eric Piolle a fait part de ses premières mesures. Il promet une trentaine de mesures pour "atteindre une neutralité climatique dès 2045".

Son "plan pour la France" contient "un ISF climatique pour taxer les plus 'pollueurs' des particuliers", et prévoit d'"augmenter drastiquement l'impôt sur les revenus les plus hauts", relève le quotidien régional Le Dauphiné Libéré. Eric Piolle compte sur la création de 1,5 million d'emplois "grâce à la transition écologique" car celle-ci "ne peut marcher qu'avec un accompagnement fort des populations", note-t-il. Pour cela, Eric Piolle compte mettre en place un revenu minimum garanti dès 18 ans et une revalorisation des salaires "d'au moins 10%".