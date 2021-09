Primaire écologiste : les arguments de Sandrine Rousseau et Yannick Jadot passés au crible

Des cinq, il n'en reste plus que deux. Après avoir passé au crible les affirmations, arguments et promesses des candidats au premier tour de la primaire écologiste, l'équipe des Vérificateurs renouvelle l'exercice. Ce mercredi 22 septembre, nous allons vérifier les propos de Sandrine Rousseau et Yannick Jadot, les deux derniers candidats à la présidentielle de 2022, qui seront départagés lors du second tour qui se tiendra en ligne du samedi 25 au mardi 28 septembre.

Le rôle des experts du climat est en effet beaucoup plus large. Il consiste à partager les dernières observations scientifiques. Et c'est justement dans le cadre de ces missions que l'organisation a publié plusieurs travaux sourcés sur la question du régime alimentaire. Or, comme le souligne Sandrine Rousseau, la viande rouge y est bien pointée du doigt. Si le Giec ne fixe pas la fréquence à laquelle consommer la viande, il préconise bien que cet aliment soit moins présent dans les assiettes des habitants des pays les plus développés.

Seulement, cette étude remonte à 2013, soit avant la Politique agricole commune (Pac) actuelle. Or, en prenant les chiffres de ce programme d'aide aux agriculteurs, on se rend compte que l'argument de l'écologiste est faux. À surface égale, avec des activités identiques, l'agriculteur bio touchera – en valeur absolue – a minima autant d'aides qu'un agriculteur conventionnel.

Qui dit alimentation dit évidemment bio. Yannick Jadot propose ainsi des cantines avec des aliments 100% issus de l'agriculture biologique. Un secteur pas assez développé aux yeux du candidat, et notamment à cause du manque de financement. Sur LCI, l'eurodéputé a regretté qu'un agriculteur en conventionnel "touche davantage de subventions" qu'un autre en bio. Une information pas si vraie. Le candidat s'appuie en effet sur les chiffres de la Commission européenne , qui calcule les aides en "valeur ajoutée nette d'exploitation". C'est-à-dire qu'elle a cherché à savoir quelle part représentaient les subventions dans la valeur ajoutée nette d'une exploitation agricole. Or, il apparaît dans ce document que les subventions représentent 64% des revenus des agriculteurs conventionnels contre 43% pour le bio, dont le modèle de production est plus coûteux.

Le bio n'est pas le seul sujet sur lequel Yannick Jadot a taclé la France. Sur LCI, le candidat a également critiqué la politique actuelle concernant le cannabis. Et s'est étonné d'un paradoxe : "La France est pays le plus répressif et le pays où il y a le plus de consommation", a-t-il lancé. Une affirmation cette fois-ci vraie. En tout cas à l'échelle européenne. Les données de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT) montrent en effet qu'en 2017, 44,8% des Français âgés de 15 à 64 ans avaient déjà consommé du cannabis au cours de leur vie. Ce qui met le pays largement en première place - devant le Danemark (38,4%) ou l'Espagne (35,2%) - et bien au-dessus de la moyenne européenne (27,2%). Concernant l'aspect répressif, si la France n'est pas "le pays le plus répressif", elle fait bien partie des sept pays européens qui font de l'usage de cette drogue une infraction pénale, susceptible d'entraîner des condamnations à de la prison.

Autre sujet essentiel pour les écologistes, la biodiversité et la protection des animaux. Depuis dimanche, c'est donc notamment sur cette thématique que les deux candidats ont été amené à se prononcer. À l'instar de Sandrine Rousseau, qui a regretté sur France Inter la disparition de certaines espèces. "On a perdu 30% de nos oiseaux", a-t-elle rappelé. Un chiffre malheureusement vrai, comme nous l'écrivions ici. Il est issu du "Suivi Temporel des Oiseaux Communs", publié en 2019, qui porte sur les 30 dernières années. Or ces travaux lient directement ce phénomène aux activités humaines. "La chute la plus importante concerne les oiseaux spécialistes des milieux agricoles (-29,5%)" relève ainsi le rapport, notant que "cette forte disparition est concomitante de l'intensification des pratiques agricoles ces dernières décennies".