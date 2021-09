Primaire écologiste : place au second tour pour départager Yannick Jadot et Sandrine Rousseau

Arrivés en tête avec respectivement 27,7% et 25,14% des voix, les deux candidats ont multiplié les débats pour aider les votants à faire leur choix, notamment mercredi soir sur LCI . Tous les deux se sont engagés à soutenir leur adversaire et son programme en cas de défaite. Ils ont également assuré qu'ils ne se désisteraient pas en faveur d'un autre candidat de gauche à l'élection présidentielle.

Difficile de prédire le résultat du scrutin. Le second tour de la primaire écologiste s'annonce serré. A partir de ce samedi 25 septembre 7h et jusqu'au mardi 28 septembre 17h, les 122.000 inscrits sont appelés à se prononcer en faveur des deux vainqueurs du premier tour : l'eurodéputé Yannick Jadot ou la vice-présidente de l'université de Lille et ancienne numéro 2 d'EELV Sandrine Rousseau.

Dans les sondages publiés ces derniers jours, Yannick Jadot est à chaque fois donné plus haut que sa concurrente Sandrine Rousseau au premier tour de l'élection présidentielle. Selon une étude Odoxa pour L'Obs publié ce jeudi, le premier recueillerait entre 5 et 6%, la seconde entre 3 et 4%.

L'eurodéputé se positionnerait en seconde position à gauche, derrière Jean-Luc Mélenchon (entre 7,5 et 8%) et devant Anne Hidalgo (entre 4 et 5%) et Arnaud Montebourg (entre 4 et 4,5%).