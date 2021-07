Primaire écologiste pour la présidentielle 2022 : LCI, seule chaîne à proposer deux débats

Présentés par Ruth Elkrief, ces deux débats seront organisés en partenariat avec le quotidien Le Figaro et avec la participation du média en ligne Loopsider. Le premier, prévu le mercredi 8 septembre à 20h45, réunira les quatre candidats déclarés : la députée Delphine Batho, l'eurodéputé Yannick Jadot, le maire de Grenoble Éric Piolle et l'ancienne numéro 2 d'EELV Sandrine Rousseau. Le deuxième rendez-vous, le mercredi 22 septembre à 20h45, opposera les deux finalistes.

Notez bien ces deux dates. LCI diffusera le 8 et le 22 septembre deux débats réunissant les candidats à la primaire écologiste. "Après le débat des municipales à Paris (en 2020, ndlr) et les trois débats qu'elle a organisés lors des dernières régionales (dans les Hauts-de-France, l'Ile-de-France et PACA, ndlr), LCI sera la seule chaîne à proposer deux débats à l'occasion de la primaire des écologistes en vue de la présidentielle 2022", indique la chaîne du Canal 26.

Le 1er tour de cette primaire organisée par cinq formations écologistes (EELV, Générations, Mouvement des progressistes, Génération écologie et l'Alliance écologiste indépendante) se déroulera du 16 au 19 septembre, et le second du 25 au 28 septembre.

Le 12 juillet, les quatre candidats avaient appelé les Français à participer massivement à leur primaire. Il s'agit en effet d'un processus ouvert à tous les citoyens âgés de 16 ans et plus, acceptant au préalable une "charte des valeurs" parmi lesquelles figurent les valeurs républicaines, la sauvegarde de la biodiversité et du vivant, la reconnaissance de "l'existence de biens inaliénables" ou encore celle de "l'état d'urgence climatique". Pour participer, il suffit de s'inscrire avant le 12 septembre sur la plateforme dédiée et de payer 2 euros. Le vote, numérique, se fera sur cette plateforme.