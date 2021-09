Primaire écologiste : Yannick Jadot plébiscité par les sympathisants EELV, selon un sondage

Le match est-il déjà plié ? Cela se pourrait bien, à en croire le sondage Ipsos-Sopra Steria pour franceinfo publié le 4 septembre, à la veille du premier débat des écologistes à la radio, et à une dizaine de jours du début du premier tour de la primaire. Sept sympathisants EELV sur dix plébisciteraient le député européen Yannick Jadot, loin devant ses quatre concurrents.

Ils sont 69% à estimer qu'il ferait le meilleur candidat écologiste en vue de l'élection présidentielle de 2022, contre 11% pour l'ancienne porte-parole du parti Sandrine Rousseau, 8% la présidente de Génération écologie et ancienne ministre de l'Écologie Delphine Batho, 7% le maire de Grenoble Éric Piolle et 4% et le co-président de Cap écologie et conseiller municipal niçois Jean-Marc Governatori.