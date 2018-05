Prime d'activité : que compte faire le gouvernement ?

Le gouvernement va-t-il réduire les aides sociales ? Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie et des Finances et Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics, ont évoqué cette hypothèse ce mercredi 30 mai. Et parmi les aides qui seraient dans le viseur de l'exécutif, la prime d'activité. Elle est versée à plus de deux millions et demi de travailleurs modestes. Mais à ce stade, rien n'est décidé d'autant plus que le candidat Macron avait promis de l'augmenter de 50% pendant sa campagne présidentielle.



