Peines automatiques pour les agressions de policiers : passe d’armes entre Bertrand et Dupond-Moretti

Un air de campagne présidentielle a soufflé, ce mardi. Le candidat à la présidentielle Xavier Bertrand (ex-LR) et le ministre de la Justice Eric Dupond-Moretti se sont interpellés par réseaux sociaux interposés. La raison ? La proposition du président de la région Hauts-de-France (ex-LR) de modifier la Constitution pour pouvoir condamner à des "peines automatiques" les agresseurs de policiers, gendarmes, pompiers ou maires.

"Je demanderai aux Français de se prononcer" à l'automne 2022 sur une modification de la Constitution afin que "quand on attaque un policier, un gendarme, un pompier, un maire, il y aura une peine de prison automatique minimum d'un an non aménageable", a-t-il déclaré sur Europe 1, sans faire mention d'un quelconque procès. Avec un tel texte, "il n'aurait pas pu y avoir d'acquittement" dans le procès en appel de la violente agression de policiers à Viry-Châtillon (Essonne) en 2016, pour laquelle cinq jeunes ont été condamnés samedi à des peines allant de six à 18 ans de prison et huit autres acquittés.

Dans sa déclaration sur Europe 1, Xavier Bertrand ne fait jamais mention d'un quelconque procès. Ce qui a poussé le garde des Sceaux à réagir. "Monsieur Bertrand propose donc une modification de la Constitution pour envoyer en prison automatiquement toute personne interpellée sans preuve, ni procès. Aucun policier, aucun magistrat n’acceptera de substituer le principe de la Justice à la logique de la rafle", a-t-il écrit sur Twitter.