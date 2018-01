Prisons : Emmanuel Macron soutient "pleinement" la ministre de la Justice

Lors de son déplacement dans le Massif central, ce jeudi, Emmanuel Macron a tenu à apporter un soutien appuyé à Nicole Belloubet. Alors que le mouvement des surveillants pénitentiaires dure depuis onze jours, deux syndicats, FO et la CGT, jugent "inacceptables" les propositions faites par la garde des Sceaux. De son côté, le Premier ministre Edouard Philippe a appelé ces syndicats au "sens des responsabilités".



