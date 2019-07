Privatisation d’ADP : le référendum d’initiative partagée peine à décoller

Les signatures du référendum d'initiative partagée (RIP) contre la privatisation d'Aéroports de Paris souffriraient-elles de la chaleur ? D'après la dernière comptabilisation, la mobilisation s'est largement ralentie en juillet. Mardi 30 juillet, le Conseil constitutionnel a annoncé 615.000 soutiens confirmés sur le site du ministère de l'Intérieur. Il s'agit du second pointage effectué depuis le 13 juin par les chargés du contrôle des opérations de recueil des soutiens, qui communiqueront dorénavant sur le RIP tous les 15 jours, et non chaque mois.





Quelque 250 députés et sénateurs, de LFI à LR, avec le soutien du RN, avaient enclenché début avril la procédure du RIP, introduite dans la Constitution en 2008 mais encore jamais utilisée. Les parlementaires doivent recueillir, par voie électronique, l'approbation d'au moins 10% du corps électoral, soit plus de 4,7 millions de personnes et une moyenne de 17.000 signatures par jour.