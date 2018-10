Privatisation d'ADP, de la FDJ et d'Engie : feu vert des députés pour la vente des "bijoux de famille"

L’Etat ne sera bientôt plus l’actionnaire principal d'ADP (ex-Aéroports de Paris) ni de la Française des jeux (FDJ) ou d'Engie. Les députés viennent de voter l'autorisation de leur privatisation. Des mesures majeures du projet de relatif à la croissance et la transformation des entreprises ou loi PACTE. Le but : engranger des liquidités pour désendetter l'Etat mais aussi financer des projets innovants.





L’Etat était jusqu’à alors tenu par la loi de conserver la majorité des parts du groupe aéroportuaire - il en possède actuellement 50,63%. Leur vente pourrait rapporter près de 10 milliards d'euros sur la base de la capitalisation boursière actuelle de l'opérateur aéroportuaire. La FDJ, qu'il contrôle à 72%, était, elle, considérée comme intouchable. Mais l'Assemblée vient d'acter l'ouverture de son capital, avant d'approuver la disposition permettant à l'Etat de passer sous le seuil d'un tiers du capital d'Engie et d'ouvrir à des investisseurs privés le capital de GRTgaz, sa filiale spécialisée dans le transport du gaz.

Le produit de ces différentes cessions contribuera à alimenter le fonds pour l'innovation de rupture, doté de dix milliards d'euros d'actifs mais dont seuls les dividendes, soit 200 à 300 millions d'euros par an, seront consommés. Une somme que le Républicain Daniel Fasquelle a qualifié de "plaisanterie".