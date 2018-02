Privatisation des amendes de stationnement : 260.000 verbalisations en janvier à Paris

Anne Hidalgo assure également que ce changement aurait déjà eu un effet sur la circulation automobile. "25% des embouteillages à Paris étaient liés à des automobilistes qui cherchaient vraiment à se garer [...] Aujourd'hui, comme le stationnement est devenu 'vraiment' payant, il y a davantage de rotation et on trouve une place plus rapidement. De plus, maintenant que les gens savent qu'ils ne peuvent plus se garer gratuitement sans être sanctionnés, certains renoncent à venir en voiture et privilégient les transports en commun".





La maire de Paris donne un bilan chiffré de la circulation automobile à Paris en 2017, assurant que "le nombre de voitures en circulation a diminué de 4.8% l'an passé", "une baisse record", et que cette baisse s'est poursuivie en janvier 2018, avec 4.5% de véhicules en moins. "La circulation se fluidifie", conclue-t-elle.