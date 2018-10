Le groupe Aéroports de Paris mis en vente

Actionnaire majoritaire d'Aéroports de Paris, l'État a décidé de privatiser ce joyau tricolore stratégique. Toutefois, la session des actifs du groupe ne se ferait que pour une durée de 70 ans. Et le groupe bénéficiaire de cette entreprise ne pourra pas mettre en vente le foncier sans l'autorisation du gouvernement.



