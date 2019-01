Prix de l'immobilier à Paris : Benjamin Griveaux s'excuse, "je me suis mal exprimé"

Le porte-parole du gouvernement a commencé par demander à ce que ses propos ne soient pas "sortis du contexte". "J’ai dit que c'était un choix personnel de ne pas être propriétaire", a expliqué Benjamin Griveaux avant d'ajouter : "Je gagne très bien ma vie et je ne me plaindrai jamais". Pour rappel, en touchant 7900 euros net par mois, comme il le détaille dans l'interview de Brut qui a fait polémique, l'homme d'État fait partie des 2% les plus riches de France selon l'Observatoire des inégalités.





Celui qui est pressenti pour se lancer dans la course à la mairie de Paris a également tenu à s'excuser car il s'est "mal exprimé". Et de rappeler que ce jour-là, il évoquait en fait une problématique qu'il juge bien plus intéressante que sa "situation personnelle". "J'évoquais le fait que Paris a perdu 60.000 habitants en cinq ans (...) car les gens n’ont plus les moyens de payer un loyer ou de devenir propriétaires."