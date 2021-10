Prix des carburants : que proposent les candidats à la présidentielle ?

Du côté des candidats LR, Michel Barnier s'est prononcé pour une baisse temporaire des taxes sur l'énergie. Alors qu'une telle mesure concernerait indistinctement ménages modestes et plus aisés, l'ex-ministre a estimé que "dans l'urgence il faut prendre des mesures simples" et visibles. Valérie Pécresse a elle mis en garde contre "une baisse générale des taxes, car si jamais les prix baissent, on ne la récupèrera jamais et ça va être un coût énorme pour quelques centimes de moins au litre". Elle a admis qu'"il (fallait) sans doute" donner "temporairement" un chèque carburant pour "aider les plus défavorisés". Elle regrette également que le relèvement du plafond du forfait kilométrique pris en charge par l'employeur ne soit pas possible.

Xavier Bertrand, également candidat à l'investiture LR, se vante du chèque carburant de 20 euros par mois qu'il a mis en place dans sa région des Hauts-de-France pour quelque 50.000 automobilistes. Également candidats, Eric Ciotti s'est dit sur LCI "pour la baisse de la fiscalité" et contre "la logique du chéquier ouvert", comme Philippe Juvin sur CNews, pour qui baisser les taxes est "simple, efficace, rapide". Plus à droite, Marine Le Pen défend une baisse de la TVA de 20 à 5,5%.