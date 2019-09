Prix Nobel de la paix : et si la fondation Chirac était en lice, aux côtés de Greta Thunberg et du chef Raoni ?

DISTINCTION - Jean-Louis Borloo, ancien ministre de Jacques Chirac, a souhaité lundi que la Fondation Chirac, qui promeut les initiatives de paix, soit proposée par la France au comité Nobel pour la paix, qui dévoilera le lauréat le 11 octobre. Quelle est cette fondation ? Qui d'autre est en lice ? On fait le point.

"Quand je vois l'émotion qu'il y a à Ramallah, Tel Aviv, en Afrique, au Japon, en Chine, au Liban aujourd'hui, mon rêve c'est que la France propose au comité Nobel non pas que Jacques Chirac soit Nobel de la Paix, puisque ce n'est pas un titre posthume, mais que la Fondation Chirac pour la paix et la culture soit proposée comme Nobel de la Paix", a expliqué l'ancien ministre.

La fondation en question - à ne pas confondre avec la "fondation Jacques-Chirac", fondée en Corrèze en 1971 pour la prise en charge des personnes handicapées - a été créée en 2008, après la fin du second mandat présidentiel. Reconnue d'utilité publique en mars 2008, la fondation Chirac devait permettre à l'ex-Président de "servir autrement", selon ses propres mots, en promouvant les initiatives pour la paix et l'environnement à travers le monde.

"Elle ne se substitue pas aux ONG, mais accompagne leurs projets de terrain", indique la fondation sur son site. Financée grâce à des donateurs et des mécènes, elle "consacre une partie de ses ressources aux plaidoyers et élaboration de programmes fédérateurs", en matière de protection de la biodiversité, de "dialogue des cultures" et d'environnement. Son équipe est relativement réduite. Le bureau est composé d'une présidente, Claude Chirac, d'un conseiller juridique, l'avocat Bernard Vatier, de Marie-Hélène Bérard et de Valérie Terranova, deux anciennes conseillères de Jacques Chirac lorsqu'il était Premier ministre (1986-1988) puis président de la République.

La fondation s'appuie surtout sur des partenariats avec des institutions et des ONG, dont elle relaye le plaidoyer, et remet chaque année un "prix pour la prévention des conflits", dont la lauréate en 2018 fut l'avocate sri-lankaise Dinushika Dissanayake, engagée au sein d'Amnesty International. Rapidement privée de son principal promoteur, Jacques Chirac, en raison de ses problèmes de santé, la fondation a connu des difficultés financières en reconnaissant avoir subi dès 2013 une forte réduction des dons enregistrés. A ses débuts, elle avait reçu d'importants soutiens financiers, dont celui de François Pinault, grand ami de Jacques Chirac.