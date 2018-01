Procédure du CSA contre Matthieu Gallet : 3 questions pour comprendre la polémique autour du président de Radio France

La pression est forte sur les épaules du CSA. En plus des pressions de François Nyssen, le CSA avait été ouvertement critiqué par Emmanuel Macron devant des députés. Le président avait jugé que le modèle du CSA était "caduc" et qu'il souhaitait le réformer. L'instance a donc décidé de saisir du dossier et devra donc ensuite trancher sur l'avenir ou non de Matthieu Gallet à la tête du groupe de médias public.