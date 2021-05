Proche-Orient : pour Christophe Castaner, Jean-Luc Mélenchon "rêve d'importer le conflit en France"

"Il rêve du désordre maximum pour aspirer au pouvoir par des voix que le suffrage universel ne lui a jamais accordées", a encore cinglé l'ancien ministre de l'Intérieur au Grand Jury, dénoncant la "violence des mots" du député La France insoumise. Ce dernier avait accusé l'exécutif de vouloir "provoquer des incidents" en interdisant le rassemblement de samedi. À l'issue de la manifestation, le leader LFI avait encore fustigé "l'échec total des provocations de Darmanin et Lallement contre le droit de manifester pour une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens et leurs deux États".

Au lendemain de la manifestation interdite qui s'est tenue à Paris, samedi 15 mai, en soutien au peuple palestinien, Christophe Castaner s'est est pris vivement à Jean-Luc Mélenchon lors du Grand Jury LCI-RTL-Le Figaro. Le patron des députés LaREM a accusé le député LFI et candidat à la présidentielle de vouloir "importer le conflit qui se passe actuellement entre Israéliens et Palestiniens pour générer du désordre".

Dans le même temps, le président du groupe LaREM à l'Assemblée nationale a indiqué qu'il "pensait" qu'à la place de Gérald Darmanin, il aurait, lui aussi, fait interdire l'évènement . "Quand vous êtes ministre de l'Intérieur, vous avez des informations, et vous avez aussi un peu de mémoire. Je me souviens de ces manifestations au moins de juillet 2014, à Barbès, alors interdites par Bernard Cazeneuve", a déclaré Christophe Castaner. Dès lors, ce samedi, "le préfet de police avait mobilisé suffisamment de forces pour que les choses se passent bien".

4200 policiers et gendarmes avait été mobilisés avec pour consignes la dispersion "immédiate". Ils avaient notamment empêché les manifestants, qui projetaient de se rendre vers Bastille, de déployer un cortège. Au total, les manifestations, un peu partout en France, ont réuni quelque 22.000 personnes, selon le ministère de l'Intérieur. Elles sont intervenues sur fond d'escalade militaire inédite depuis 2014 entre Israël et le Hamas, dans et autour de la bande de Gaza, et de violences dans des villes israéliennes mixtes arabes et juives. Une escalade qui, depuis lundi, a fait au moins 174 morts côté palestinien, et dix côté israélien.