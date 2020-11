Producteur tabassé : Eric Dupond-Moretti se déclare "forcément scandalisé par ces images"

"Je suis forcément scandalisé par ces images", a déclaré le Garde de Sceaux, Eric Dupond-Moretti lors d'une interview avec David Pujadas sur LCI. Sur le plateau, il a été invité à réagir après la diffusion des images, ce jeudi, de l'interpellation violente du producteur de musique dans Paris par trois policiers. Ces derniers ont été suspendus, et le Parquet de Paris a ouvert mardi une nouvelle procédure cette fois pour "violences par personnes dépositaires de l'autorité publique" et "faux en écriture publique". "J'espère que la justice fera son travail", a-t-il ajouté sur le plateau.

Il a aussi tenu par ailleurs à saluer le travail difficile des forces de l'ordre : "On ne peut pas passer d'une admiration à la détestation, on ne peut pas au gré d'une affaire oublier que les policiers se battent au péril de leur vie", a-t-il affirmé.

Sur la question de l'article 24 de la proposition de loi très controversée, il a réaffirmé la nécessité de filmer. "Les journalistes doivent faire leur métier, mais on ne peut pas diffuser les images des policiers dans l'intention de leur nuire", a-t-il affirmé avant d'ajouter plus tard : "Ils sont policiers républicains et parfois il y a des dérapages et quand il y en a il faut les sanctionner".