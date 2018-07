Profilage des radicalisés, suivi des sortants de prison... Édouard Philippe muscle la lutte antiterroriste

Une troisième mesure, selon nos informations, vise à mettre en place une unité permanente de suivi des détenus terroristes ou détenus de droit commun radicalisés en fin de peine. Créée au sein de l’Unité de coordination de la lutte antiterroriste (UCLAT), elle associera des agents du renseignement pénitentiaire.





Depuis 2015, 246 personnes ont été tuées dans des attentats sur le territoire français. Ce nouveau plan antiterroriste constitue le troisième exercice du genre, après le plan de lutte antiterroriste (PLAT) en 2014 et le plan d'action contre la radicalisation et le terrorisme (PART) en 2016. Depuis son arrivée au pouvoir il y a un peu plus d'un an, le nouvel exécutif a de son côté renforcé l'arsenal antiterroriste, avec la loi controversée renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme (SILT) promulguée à l'automne 2017.