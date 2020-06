Allocution d'Emmanuel Macron : LCI en édition spéciale à partir de 19h et sur TF1 à partir de 19h55

Emmanuel Macron s'apprête à prendre la parole, dimanche 14 juin, une semaine avant la date fixée du début de la 3e phase du déconfinement. Cette allocution, retransmise en direct depuis l'Elysée sur TF1 et LCI à partir de 20H, devrait être consacrée à la gestion de la crise sanitaire, aux moyens mis en oeuvre pour tenter d'en sortir et à ses conséquences socio-économiques.

Comment se poursuivra le déconfinement pour les lieux et secteurs encore touchés par certains restrictions, à l'instar des écoles, des lieux de spectacle ou de restauration ? Le président accélérera-t-il le rythme, comme l'espèrent les professionnels de ces secteurs ? Ou les récentes émergences de nouveaux foyers de contamination au coronavirus l'inciteront-elles à respecter le calendrier ?

Au lendemain des rassemblements antiracistes à travers la France, Emmanuel Macron est également attendu sur la question des manifestations de colère contre les institutions de police et de gendarmerie. Mais il sera pris entre deux feux.

Entre des forces de l'ordre qui s'indignent des prises de position antiracistes et anti-violence qu'ils assimilent à une remise en cause de leur fonction, et des manifestants qui l'accusent de connivence à l'égard des policiers et des gendarmes, le président sera sous pression, dans un discours dont chaque mot sera soupesé et décortiqué.