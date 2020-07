Les tests ADN généalogiques bientôt autorisés en France ?

Bruno Fuchs, député MoDem, a déposé un amendement pour mettre fin à "l’hypocrisie" qui entoure ces tests, illégaux mais effectués par 100.000 à 200.000 Français chaque année selon l’Inserm, via les services d’entreprises privées étrangères. "Soit on condamne, soit on légalise", a déclaré le député sur franceinfo ce jeudi 30 juillet. Mais puisque selon lui la pratique existe déjà, "il faut légiférer. Comme on ne peut pas interdire, il faut encadrer".