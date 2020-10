Projet de loi contre le séparatisme : l'instruction à l'école obligatoire des 3 ans

Au nom de la lutte contre le séparatisme, Emmanuel Macron met un coup d'arrêt à l'enseignement à domicile. Le chef de l'Etat a annoncé vendredi que l'instruction serait désormais obligatoire à l'école dès 3 ans à compter de la rentrée 2021. L'instruction à domicile sera supprimée, sauf exception, notamment pour raisons de santé.

"C'est une nécessité. J'ai pris une décision, sans doute l'une des plus radicales depuis les lois de 1882 et celles assurant la mixité scolaire entre garçons et filles en 1969", a souligné le chef de l'Etat lors d'un discours aux Mureaux (Yvelines), ajoutant par ailleurs que "les écoles hors contrat feront l'objet d'un contrôle renforcé".

"Aujourd'hui, plus de 50.000 enfants suivent l'instruction à domicile, un chiffre qui augmente chaque année", a souligné le chef de l'Etat, dénonçant "des contournements". "Chaque semaine des recteurs et rectrices trouvent des cas d'enfants totalement hors système [...] Chaque mois, des préfets ferment des écoles illégales. Partout sur notre territoire, des parents d’élèves viennent voir le recteur et disent que le cours de musique, c'est terminé, que la piscine, c'est terminé, et enfin c'est la déscolarisation. Ces enfants ne suivent pas les cours du Cned, ils vont dans des structures nullement déclarées", a-t-il ajouté. "Des murs, presque pas de fenêtre, des femmes en niqab qui les accueillent, des prières, certains cours, voila leur enseignement."