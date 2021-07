Projet de loi sanitaire : dans une ambiance électrique, les députés prolongent les débats

Au départ, l’examen puis l’adoption du texte par les deux chambres devaient être éclairs en vertu de l’état d’urgence sanitaire. Le projet de loi étendant le pass sanitaire à de nouveaux lieux et intégrant l’obligation vaccinale pour les soignants était censé être adopté d’ici à la fin de semaine. Mais la rapidité voulue par l’exécutif s’est retournée contre lui. Tandis que l’élu LFI Ugo Bernalicis a dénoncé les conditions d’examen du texte en parlant de "mascarade", le Républicain Philippe Gosselin s’est interrogé sur "cette urgence qui balaie le contrôle démocratique le plus élémentaire".

Les échanges se sont tendu davantage vers 20h, après des propos de Martine Wonner, députée non inscrite et réputée pour être une cheffe de file des antivax. "On ne peut pas désinformer au sein même de cet hémicycle", a averti la ministre Brigitte Bourguignon à l’élue qui expliquait que "Mme S, qui est sortie de chimiothérapie et qui n’est pas vaccinée, ne pourra pas accéder à l’hôpital public".

Dans cette ambiance électrique, Olivier Véran a demandé à plusieurs reprises d’accélérer puis a finalement fait le choix de l’ironie : "Il n’empêche qu’il y a un virus, que s’il pouvait nous regarder, je pense que ce soir, il serait assez content, il se servirait une petite bière (…), nous avons besoin d’avoir des mesures de protection des Français et des établissements recevant du public." Face aux différentes critiques à l’encontre du bon usage du pass sanitaire, le secrétaire d’État au numérique Cédric O a rétorqué : "C’est soit pass sanitaire, soit nouvelles contraintes sanitaires".