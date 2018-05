Loi sur les violences sexuelles et sexistes : début de débat houleux à l'Assemblée

Le projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes était très attendu. Il entend combler les "angles morts" de la législation : "Notre objectif, c'est d'éviter les acquittements d'agresseurs sexuels. Trouver par tout moyen une manière de les faire condamner", a ainsi plaidé Marlène Schiappa face aux députés ce lundi. Le texte - qu'elle porte avec la ministre de la Justice Nicole Belloubet - comporte quatre axes : l'augmentation de dix ans du délai de prescription des crimes sur mineur, la répression des infractions sexuelles sur mineurs, de nouvelles sanctions contre le cyberharcèlement et les "raids numériques" et enfin la mise en place d'une verbalisation contre le harcèlement dit de rue. Quelque 270 amendements doivent être étudiés en première lecture à l'Assemblée, jusqu'à mardi soir.





Mais malgré les bonnes intentions, le projet de loi fait débat. "Femmes victimes, nous n'allons pas nous satisfaire d'un 'je vous ai compris' de pure communication", a tancé Clémentine Autain. Une "loi misérable" porteuse de "quelques ajustements" : la députée LFI, qui a déposé une motion de renvoi en commission et appelé à une loi cadre, n'a pas été tendre. "Je partage vos mots qui décrivent très bien la douleur des maux. Je réfute votre insoutenable légèreté dans l'analyse du texte", a répliqué Nicole Belloubet.





Mais dans les rangs des critiques, Clémentine Autain est loin d'être seule : à droite, les Républicains ont dénoncé le "manque d'ambition" d'une "loi de circonstance", au centre, Sophie Auconie (UDI-Agir-Indépendants) l'a qualifié de "pas satisfaisante", à l'extrême gauche, Elsa Faucillon (PCF) pas "à la hauteur" de "la formidable libération de la parole". Un écho à l'affaire Weinstein et au mouvement #MeToo.