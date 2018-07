Promesse de campagne d'Emmanuel Macron, l'évaluation annuelle des ministres commence mardi

Une évaluation, certes, mais pas un conseil de discipline. Edouard Philippe s'est employé à désamorcer le sens des entretiens qu'il va passer avec ses ministres à partir de mardi, et durant le mois de juillet.





"Quand on est ministre, on a un travail prenant, on a le nez dans le guidon", a expliqué le Premier ministre lundi matin sur RTL. "On bosse, c'est très bien, mais on a parfois besoin de lever le nez, de se demander ce qui se passe de bien ou de pas bien."