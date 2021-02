Proportionnelle aux législatives : plusieurs partis tentent de ranimer la promesse d'Emmanuel Macron

Emmanuel Macron, confronté à la plus grande crise sanitaire et sociale du siècle, doit-il se détourner un peu de ses impératifs pour honorer un vieil engagement ? C'est ce que lui demandent plusieurs responsables de partis politiques, Modem, RN, UDI et EELV, dans une lettre inspirée par François Bayrou.

Le patron du Modem et les autres leaders appellent le chef de l'État à instaurer le scrutin proportionnel à l'occasion des élections législatives de 2022. Un engagement pris par Emmanuel Macron durant la campagne de 2017, et plusieurs fois renouvelé. Dénonçant "la brutalité d'un scrutin intégralement majoritaire", ils jugent que "nous avons plus que jamais besoin, non seulement d'une représentation juste et pluraliste, mais aussi d'un changement de culture politique qui permette, entre les différents courants politiques, chaque fois que possible, dialogue et coresponsabilité".

"Une telle réforme", explique la lettre, "peut être décidée par voie parlementaire, relevant d'une loi simple et d'application immédiate", ou bien adoptée "par un référendum de l'article 11" de la Constitution.