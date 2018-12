Proportionnelle, vote blanc... Cet autre débat qu'Emmanuel Macron veut relancer

Face aux Gilets jaunes, mouvement hétéroclite et officiellement sans porte-parole, Emmanuel Macron a également reposé la question de "la participation au débat de citoyens n'appartenant pas à des partis politiques". Dans la majorité présidentielle, certains députés comme Matthieu Orphelin ont plaidé pour la mise en place d'un système de "démocratie participative", notamment à travers la création de "conseils citoyens" de 100 personnes "tirées au sort et représentatives" afin d'intervenir sur la prise de décision publique.





La réforme constitutionnelle en cours de discussion prévoyait déjà d'ouvrir "les institutions aux citoyens", notamment à travers la transformation de l'actuel Conseil économique, social et environnemental en "Chambre de la société civile" susceptible "d'éclairer les pouvoirs publics sur les enjeux économiques, sociaux et environnementaux", d'organiser "la consultation du public" et de recevoir des pétitions citoyennes.