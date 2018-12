Propos sexistes envers Esther Benbassa : le député LaREM Joachim Son-Forget va recevoir une "lettre d'avertissement"

Une "lettre d'avertissement (...), en cours de rédaction, va être adressée par le bureau exécutif" au député, a expliqué Stanislas Guerini à l'AFP. Par ailleurs, Gilles Le Gendre, le chef de file des députés LaREM avait écrit mercredi sur Twitter que le bureau de son groupe parlementaire se désolidarisait de Joachim Son-Forget à la suite de "ses propos inadmissibles" contre Esther Benbassa. Celle-ci avait estimé auprès de l'AFP que "l'expression sans complexe d'un tel sexisme, venant d'un parlementaire, après #MeToo, a de quoi laisser sans voix".





De son côté, le député pointé du doigt n'a de cesse de défendre ses propos à coups de tweets et d'interviews. Le 25 décembre, dans la foulée de son premier tweet, il répondait ainsi : "La référence au maquillage n'est sexiste que dans la tête des sexistes : certains hommes en portent, et la quasi-totalité des hommes politiques en portent sur les plateaux télés où on nous demande un passage au maquillage quasi-systématiquement." Pour l'heure, aucune exclusion n'est prévue.