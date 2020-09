Protocole sanitaire en entreprise : Borne évoque "une semaine pour que chacun s'approprie ces règles"

"On va donner une semaine pour que chacun s'approprie ces règles". Ce mardi 1er septembre, le nouveau protocole sanitaire entre en vigueur. Outre le télétravail qu'il recommande fermement aux entreprises, si elles le peuvent, le document impose le port du masque grand public, de préférence réutilisable. Il doit être "systématique au sein des entreprises dans les lieux collectifs clos". Dès lundi soir, la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) a demandé au gouvernement "un délai minimal d'application pour permettre aux chefs d'entreprises de prendre les dispositions qui s'imposent".

"On a une responsabilité collective qui est de permettre la continuité de l'activité de notre pays, de permettre la reprise économique", a rappelé la ministre, précédemment chargée des portefeuilles des Transports et de la Transition écologique. "Ça suppose qu'on donne confiance, confiance aux salariés sur le fait qu'ils rentrent en entreprise avec des règles sanitaires qui protègent leur santé. Et puis il y a aussi une demande des chefs d'entreprise qui est d'avoir des règles parce que c'est aussi leur responsabilité de veiller sur la santé de leur salarié. On est dans un contexte où l'épidémie évolue, où le virus circule beaucoup. Évidemment, il fallait qu'on donne des nouvelles règles pour que chacun soit rassuré sur le fait qu'il peut retourner au travail."