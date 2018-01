Delphine Batho candidate à la tête du PS : "J'irai jusqu'au bout"

Delphine Batho rêve de changement, notamment à gauche. Aussi, l'ancienne ministre de l'Écologie annonce-t-elle dans les colonnes du Parisien lundi qu'elle a décidé d'être candidate au poste de premier secrétaire du Parti socialiste. "Je suis candidate pour l'espérance et changer le système", affirme Delphine Batho dans le quotidien. Selon elle, le parti de la rose est aujourd'hui devenu "une petite mafia politique". Impensable pour elle. "Je ne peux pas laisser faire !", lance-t-elle. Et de préciser sa pensée : "Je conteste de A à Z les modalités d'organisation de ce congrès de confiscation, dans ce qui n'est plus un parti mais une petite mafia politique avec ses parrains, ses lieutenants, ses exécutants".





La députée Nouvelle Gauche des Deux-Sèvres affirme être "une candidate libre" qui se présente "sans les parrains, sans les barons, sans les fausses cartes, en dehors de tout courant". "Que les choses soient claires, j'irai jusqu'au bout. Les liquidateurs de l'espérance, le verrouillage de l'appareil, ça suffit !", assure Delphine Batho. Elle "lance un appel à la mobilisation, à tous ceux qui refusent ce système : venez-vous battre, forcez les portes."