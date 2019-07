Qu'attendre de la réforme des retraites ?

Dans l'Hexagone, sept réformes des retraites ont été réalisées en 25 ans. Elles ont allongé la durée de cotisation de 40 à 42 ans, l'âge légal de départ à la retraite à 62 ans et le mode de calcul des pensions. Malgré ces changements, le système reste en difficulté, notamment à cause de la démographie. Par ailleurs, dans la nouvelle réforme des retraites, Jean-Paul Delevoye, haut commissaire à la retraite, propose de ne pas toucher à certains régimes spéciaux et à la durée de cotisation. Il présentera son rapport au Premier ministre le 18 juillet 2019.



