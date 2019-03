Qu'est-ce qu'une Commission d'enquête ?

Le Sénat a pour rôle de voter la loi, de contrôler l'action du gouvernement et d'évaluer les politiques publiques. C'est d'ailleurs dans ce cadre que la Commission d'enquête du Sénat s'est transformée en Commission d'enquête sénatoriale le 23 juillet 2018. Celle-ci a rendu son rapport le 20 février sur l'affaire Benalla en pointant plusieurs dysfonctionnements. Puis, la Commission a saisi il y a quelques jours le bureau du Sénat pour demander la transmission à la justice afin de vérifier "les omissions, les incohérences et les contradictions" des personnes auditionnées. Que signifie cette saisine de la justice ? Qui sont les personnes concernées ? Que risquent les fautifs ? Quels en sont les enjeux politiques ?



